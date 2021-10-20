Врачи назвали анализ, который заранее определит шансы выжить больного коронавирусом

Ранее ученые предложили обратить внимание на признаки иммунного ответа на инфекцию: например, C-реактивный белок и соотношение нейтрофилов и лимфоцитов. Однако проблема в том, что такие показатели проявляются после заражения, и брать их нужно на ранней стадии заболевания, иначе пользы от этого будет мало. Тем не менее в условиях эпидемии это не всегда возможно. Поэтому идеальным вариантом было бы найти биомаркеры в образцах из носоглотки, именно их в первую очередь берут у пациентов с подозрением на Covid-19.

Авторы нового исследования предположили, что маркер приспособленности клеток легких — hFwe-Lose — может предсказать госпитализацию или смерть людей, заразившихся SARS-CoV-2. Чтобы подтвердить свои выводы, ученые выполнили анализ тканей легких пациентов, умерших от Covid-19. Затем провели наблюдения за людьми в возрасте от одгого года до 96 лет, взяв у них образцы из носа. Также в анализ включили участников без коронавируса в анамнезе.

По итогу выяснилось, что у пациентов с Covid-19 и острым повреждением легких hFwe-Lose особенно выражался в нижних дыхательных путях и локализовался в областях пораженных клеток. Статистика с поправкой на возраст и пол показала, что гипертония, диабет и хроническое заболевание почек оказывают наибольшее влияние на hFwe-Lose.

У пациентов с ранней фазой болезни биомаркер позволил точно предсказывать последующую госпитализацию или смерть с точностью как минимум в 87,8%.