Врачи назвали болезни, с которыми могут столкнуться россияне летом

“Сейчас идет активный обмен инфекционными болезнями, и инфекции перестали иметь свою сезонность, однако летом, тем не менее, происходит обострение различных кишечно-вирусных инфекций, в том числе бактериальных — из-за неправильного хранения продуктов или питания в точках, где не соблюдаются нормы СанПиНа”, — предупредил Тимаков.

Кроме того, в летний сезон россияне могут столкнуться с обострением энтеровирусных инфекций. Летом также начинает распространяться вирус Коксаки, который проявляется в виде высокой температуры и высыпаний на коже. Подхватить его можно в бассейнах и курортных зонах.