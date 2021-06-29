Врачи назвали фрукт, помогающий похудеть

Оказалось, что отличным помощником, при желании сбросить лишний вес, является ананас. Этот фрукт содержит крайне мало килокалорий — около 52 на 100 граммов, пишет Women’s Health. Но те, кто сидит на низкоуглеводной диете, должны быть осторожнее с ананасом. Для того, чтобы не перейти за грань нормы по углеводам в течение суток.

Также врачи отметили, что в ананасе имеется фермент бромелайн. Он отвечает за помощь в расщеплении белка, помогая при этом лучше усваиваться некоторым питательным веществам.

Ещё одним плюсом этого фрукта назвали его способность увлажнять. Это уже связано с тем, что ананас на 86% состоит из воды.