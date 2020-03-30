Врачи назвали группу людей, которые могут быть уязвимы перед коронавирусом

”Пациенты с аллергией не являются группой риска по умолчанию. Но нам известно, что тяжелое хроническое аллергическое воспаление дыхательных путей делает слизистые пациента более уязвимым перед вирусами”, - поделилась аллерголог-иммунолог Белла Брагвадзе.

По словам специалиста Мечникова Михаил Костинова, у людей, страдающих аллергией снижается мукозальный иммунитет. В частности это происходит при сезонном заболевании поллинозе, которое характеризуется аллергией на пыльцу. Так, во время обострения страдают нос и глаза, а человек начинает часто чихать. Что делает аллергика более уязвимым к распространению вирусов.