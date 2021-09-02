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Врачи назвали мешающие похудеть привычки

Выяснилось, что от обеда лучше не отказываться
Американские врачи перечислили вредные привычки, которые мешают похудеть. Их слова передает издание Eat This, Not That!
Врачи назвали мешающие похудеть привычки

В статье приводится мнение сразу нескольких врачей. Так, по словам доктора Роксаны Эсани (Roxana Ehsani), вредной привычкой, которая мешает людям в похудении, является отказ от обеда во время работы. Она отметила, что это чревато не только снижением продуктивности и настроения, но и перееданием в вечернее время.

Поддержала ее в этом и врач-диетолог Кристен Смит (Kristen Smith).

Многие не понимают, что для активного метаболизма нужно потреблять достаточное количество калорий, а нерегулярное питание, наоборот, замедляет обмен веществ”, — рассказала она.

Еще одной вредной привычкой, которая приводит к набору веса, является употребление еды за просмотром сериалов и прочего контента. Отмечается, что при таком сценарии человек не осознает количество съеденного, что приводит к перееданию.

Отказаться следует и от диет, направленных на быстрый сброс веса. Смит предупредила, что они негативно отражаются на психике, а потерянные килограммы быстро возвращаются после перехода на привычный рацион питания.

Помимо прочего врачи посоветовали есть не торопясь, а также не налегать на безглютеновые диеты и продукты с ярлыком “без сахара”.

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