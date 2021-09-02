Врачи назвали мешающие похудеть привычки

В статье приводится мнение сразу нескольких врачей. Так, по словам доктора Роксаны Эсани (Roxana Ehsani), вредной привычкой, которая мешает людям в похудении, является отказ от обеда во время работы. Она отметила, что это чревато не только снижением продуктивности и настроения, но и перееданием в вечернее время.

Поддержала ее в этом и врач-диетолог Кристен Смит (Kristen Smith).

“Многие не понимают, что для активного метаболизма нужно потреблять достаточное количество калорий, а нерегулярное питание, наоборот, замедляет обмен веществ”, — рассказала она.

Еще одной вредной привычкой, которая приводит к набору веса, является употребление еды за просмотром сериалов и прочего контента. Отмечается, что при таком сценарии человек не осознает количество съеденного, что приводит к перееданию.

Отказаться следует и от диет, направленных на быстрый сброс веса. Смит предупредила, что они негативно отражаются на психике, а потерянные килограммы быстро возвращаются после перехода на привычный рацион питания.

Помимо прочего врачи посоветовали есть не торопясь, а также не налегать на безглютеновые диеты и продукты с ярлыком “без сахара”.

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