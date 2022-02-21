Врачи назвали наиболее частые болезни среди офисных сотрудников

Врачи назвали наиболее частые болезни среди офисных сотрудниковИ поделились советами, как с ними справиться
По словам Тернового, сотрудники офиса чаще остальных страдают от воспалений и отёков сухожилий и связок, а также болей в конечностях.
Офисные работники в дополнение к тому подвержены перегрузке и воспалению сухожилий большого пальца и лучезапястной области из-за использования гаджетов. Происходит туннельный синдром.
Лечить эти недуги он посоветовал при помощи противовоспалительной терапии, массажа и отдыха. Евдокименко же заявил, что характерным заболеванием среди сотрудников офиса является синдром запястного канала.
Нерв пережимается в запястном канале и начинают сильно неметь пальцы рук. Это происходит не только у тех, кто работает за компьютером, но и у тех, кто просто руками что-то много делает, например, вышивает, листает ленту в телефоне.
При этом, как отметил врач, если тянуть с лечением, то могут начаться особенно сильные боли.