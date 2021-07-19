Врачи назвали необычную замену овсянке

Речь идёт о киноа. Что самое интересное, её без труда можно найти практически в любой продуктовом магазине в России. В числе плюсов этой крупы можно отметить не только высокий уровень содержания белка, но также и большое количество аминокислот и лизина. Эти два вещества помогают поддерживать мышцы и иммунитет в тонусе, пишет Medical News Today.

По словам учёных, употребление киноа на завтрак на постоянной основе положительно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. А это значит, что уменьшается вероятность развития ишемической болезни сердца.