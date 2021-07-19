Врачи назвали необычную замену овсянке

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Врачи назвали необычную замену овсянкеКоторую можно легко найти в большинстве популярных магазинов
Учёные сразу из нескольких стран рассказали, какая зерновая культура может быть отличным аналогом овсяной каше. Так, всего лишь одна чашка этой варёной крупы содержит 8,14 г белка.
Речь идёт о киноа. Что самое интересное, её без труда можно найти практически в любой продуктовом магазине в России. В числе плюсов этой крупы можно отметить не только высокий уровень содержания белка, но также и большое количество аминокислот и лизина. Эти два вещества помогают поддерживать мышцы и иммунитет в тонусе, пишет Medical News Today.
По словам учёных, употребление киноа на завтрак на постоянной основе положительно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. А это значит, что уменьшается вероятность развития ишемической болезни сердца.