Врачи назвали норму алкоголя для диабетиков

У людей, принявших участие в исследовании, имелся подтвержденный диагноз “диабет второго типа”. В рамках эксперимента у них измеряли артериальное давление, не забывая при этом учитывать и прочие факторы риска, такие как курение, ожирение или высокий уровень холестерина.

В итоге, специалисты пришли к выводу, что употребление от восьми порций алкогольных напитков в неделю значительно повышает риск возникновения гипертонии у людей с диабетом. Тем, кто столкнулся с данной болезнью, ученые рекомендуют изменить свой образ жизни, в первую очередь снизив употребление алкоголя хотя бы до семи порций алкоголя в течение семи дней.

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