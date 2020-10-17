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Врачи назвали одышку и усталость признаком скорого инфаркта
А также перечислили еще несколько не самых известных симптома болезни
В сети появилась информация о том, что британские врачи-кардиологи назвали одышку и усталость признаком скорого инфаркта. Эти две особенности организма врачи поставили в один ряд с очевидной болью в груди.
Эксперты также отметил, что примерно двое из трех человек отмечали у себя эти два симптома за несколько дней или даже недель до сердечного приступа, сообщает издание Express. Также в число менее известных, но тоже важных симптомов врачи отнесли потливость, головокружение, рвоту, тошноту и головную боль.
Стоит отметить, что у диабетиков, по словам специалистов, и вовсе может не быть каких-либо очевидных симптомов. В числе групп, у которых инфаркт может проявиться иначе, называются и женщины.