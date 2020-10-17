Врачи назвали одышку и усталость признаком скорого инфаркта

Эксперты также отметил, что примерно двое из трех человек отмечали у себя эти два симптома за несколько дней или даже недель до сердечного приступа, сообщает издание Express. Также в число менее известных, но тоже важных симптомов врачи отнесли потливость, головокружение, рвоту, тошноту и головную боль.

Стоит отметить, что у диабетиков, по словам специалистов, и вовсе может не быть каких-либо очевидных симптомов. В числе групп, у которых инфаркт может проявиться иначе, называются и женщины.