Врачи назвали основные признаки инфаркта

Признаками инфаркта могут быть внезапно начавшаяся тревожность, кашель при отсутствии простуды, головокружение, покалывание в пальцах, затуманенное зрение, внезапное недомогание, тяжесть в груди и руках, резко возросшая потливость, тошнота или изжога. Появление хотя бы одного из симптомов может быть признаком скорого инфаркта.

Когда сердцу не хватает кислорода, у человека начинается сбивчивое дыхание и развивается тревога — это один из важных признаков.

Подобные состояния требуют незамедлительного обращения к врачу. Если не обращать на них внимания, они могут привести к тяжёлым для здоровья последствиям и даже летальному исходу.