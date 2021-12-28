Врачи назвали основные признаки инфаркта

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Врачи назвали основные признаки инфарктаИх несколько
Специалисты Британского кардиологического фонда описали основные признаки начинающегося инфаркта. По их словам, кроме боли в сердце, существует ещё ряд симптомов, на которые необходимо обращать пристальное внимание.
Признаками инфаркта могут быть внезапно начавшаяся тревожность, кашель при отсутствии простуды, головокружение, покалывание в пальцах, затуманенное зрение, внезапное недомогание, тяжесть в груди и руках, резко возросшая потливость, тошнота или изжога. Появление хотя бы одного из симптомов может быть признаком скорого инфаркта.
Когда сердцу не хватает кислорода, у человека начинается сбивчивое дыхание и развивается тревога — это один из важных признаков.
Подобные состояния требуют незамедлительного обращения к врачу. Если не обращать на них внимания, они могут привести к тяжёлым для здоровья последствиям и даже летальному исходу.
Источник: Медик Форум