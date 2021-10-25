Врачи назвали побочные эффекты при вакцинировании подростков

“У вакцины детской очень незначительные побочные эффекты — поднятие температуры до 37,2-37,3 градуса”, — рассказал специалист.



Он также добавил, что вакцина «Спутник V» безопасна для репродуктивной функции, при этом сам коронавирус может оказывать на нее негативное влияние. Гинцбург посоветовал россиянам, которые думают о рождении детей, вакцинироваться.



Центр имени Гамалеи направил документы в Минздрав России на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков 25 сентября. По словам помощника Михаила Мурашко Алексея Кузнецова, в течение двух недель ожидается заключение экспертной организации, на основании которого будет приниматься решение о ее регистрации.



Как рассказал Гинцбург, прививка против COVID-19 для подростков может получить название «Спутник М», что значит «для маленьких».