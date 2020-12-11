Врачи назвали продукты, которые не стоит есть на ужин

Так, по словам специалистов, в число продуктов, которые желательно не есть на ужин входят маринады, соленья, белый хлеб, а также продукты переработки мяса. Вредность перечисленных продуктов, как отметили врачи, заключается в том, что они задерживают в организме жидкость, в связи с чем, если съесть их на ужин - можно проснуться с отеками. Колбаса же и вовсе провоцирует раздражение желудка.

”И даже если у человека пока с желудком все хорошо, употребление их на ужин повышает риск какого-то поверхностного гастрита”, — поделился Гинзбург.

Что до белого хлеба, он, по словам врачей, имеет высокий гликемический индекс, за счет чего повышает уровень инсулина. Это, в свою очередь, чревато артериальной гипертонией и развитием некоторых опухолей.

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