Врачи назвали ранние признаки образования тромбов

В их числе оказались одышка, боль в груди, долго не проходящая боль в животе, отёк конечности, сильные и продолжительные по времени головные боли, а также помутнение зрения. Express пишет, что как только человек столкнулся с этими симптомами, ему стоит срочно обратиться за помощью к врачу.

Напомним, что чуть ранее уже российский эксперт — врач-кардиолог и сердечно-сосудистый хирург — Владимир Хорошев рассказал, как самостоятельно определить образование тромба в правой или левой коронарной артериях. Для этого достаточно «прислушаться» к организму и тому, в какую руку отдаёт боль.