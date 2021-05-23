Врачи назвали симптомы-предвестники скорой смерти

Так, специалисты Национального института здоровья США (NIH) установили, что есть ряд симптомов, которые говорят о том, что больной в скором времени может умереть. Одним из таких симптомов стала одышка. Также обратить внимание следует на депрессивное или беспокойное состояние. Помимо прочего заподозрить скорую смерть можно и при высокой утомляемости, сонливости, а также отказе от воды и питья.

“Грудь перестает двигаться, из носа не выходит воздух, нет пульса. Открытые глаза могут казаться остекленевшими”, — сообщается в источнике.

Стоит отметить, что по отдельности вышеперечисленные проявления не обязательно означают скорую смерть, однако для людей, страдающих от серьезной болезни или с ухудшившимся здоровьем — они могут быть предвестниками летального исхода.