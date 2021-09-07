Врачи назвали способы избежать проблем со сном

Так, по словам специалистов Дженны Горхэм и Коллин Кристенсен, чтобы избежать проблем со сном необходимо следить за рационом. В частности, они посоветовали отказаться от алкоголя перед сном. Дело в том, что спиртное вредит фазам быстрого сна, которые, в свою очередь, помогают людям отдохнуть. Кроме того, алкоголь подавляет выработку ответственного за сон гормона — мелатонина.

Негативно влияют на качество сна также диеты с низким содержанием клетчатки. Из-за них люди не могут погрузиться в глубокий сон и спят беспокойно. Чтобы избежать этого специалисты порекомендовали отказаться от стандартного хлеба и макарон в пользу цельнозерновых вариантов. Спровоцировать выработку мелатонина перед сном можно путем употребления стакана вишневого сока без сахара.

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