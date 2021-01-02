Врачи обнаружили «британскую» мутацию COVID-19 в Турции

Так, по словам главы Минздрава республики Фахреттин Коджа, в стране эта мутация была найдена у 15 человек, которые прибыли из Великобритании. Также министр добавил, что на сегодняшний день выезд из Великобритании в Турцию - ограничен. Отметим, что буквально вчера в Турции зафиксировали 1908 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, что является минимальным числом с конца октября.

Напомним, что новую мутацию COVID-19 впервые нашли в Великобритании еще осенью, однако особенно заразной она стала в декабре. По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, новый штамм потенциально на 70% заразнее изначального.