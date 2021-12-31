Врачи объяснили, чем опасно шампанское с записками желаний

По её словам, кусочек сгоревшей бумаги не опасен для организма, это целлюлоза, которая легко переварится. Опасно то, что перед написанием такой записки никто не моет руки, и на них в это время может присутствовать любая бактериальная или вирусная инфекция, тот же коронавирус.

С коллегой согласна и специалист Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России, врач-диетолог Наталья Круглова. Как она отметила, бумага не опасна, опасней злоупотребление спиртным в новогоднюю ночь. Шампанское и другие игристые вина ухудшают метаболизм, особенно если выпивать сразу после еды. На её взгляд, лучше использовать негазированное белое или красное вино.