Наука и технологии
Сегодня в 13:41
Врачи объяснили набор лишнего веса при правильном питании
Оказалось, что решение проблемы надо искать в немного другой области
Частенько бывает такое, что человек садится на диету, начинает при этом правильно питаться, а вес продолжает расти. Объяснить причину подобного взялись врачи — по их словам, всему виной эволюция.
Как оказалось, в момент стресса, внутри человека замедляются многие процессы, в том числе и метаболизм. А учитывая, что большинство из нас находится в состоянии хронического стресса, процессы могут не запускаться многие дни и недели, в результате чего вес не то что не сбрасывается, а продолжает расти, пишет Planet Today.
Специалисты заявляют, что справиться с проблемой можно. Для этого, например, можно научиться правильно расслабляться: медитация, йога, даже простая прогулка в состоянии изменить состояние человека в лучшую сторону.