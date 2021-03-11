Врачи объяснили набор лишнего веса при правильном питании

Как оказалось, в момент стресса, внутри человека замедляются многие процессы, в том числе и метаболизм. А учитывая, что большинство из нас находится в состоянии хронического стресса, процессы могут не запускаться многие дни и недели, в результате чего вес не то что не сбрасывается, а продолжает расти, пишет Planet Today.

Специалисты заявляют, что справиться с проблемой можно. Для этого, например, можно научиться правильно расслабляться: медитация, йога, даже простая прогулка в состоянии изменить состояние человека в лучшую сторону.