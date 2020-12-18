Врачи объяснили, почему на темнокожих «барахлит» датчик кислорода в крови

Для того, чтобы убедиться в верности своих предположений, специалисты собрали данные почти о 50 тыс процедур, когда для измерения уровня кислорода использовался не только пульсоксиметр, но и полноценный анализ артериальной крови, пишет Газета.ру. В итоге учёные подтвердили свои догадки — у темнокожих процент ошибок показаний был в 4 раза выше, чем у светлокожих.

Американские врачи считают, что связано это с пигментацией кожи. Из-за её обилия у людей с более тёмной кожей, датчики не могут корректно измерить уровни кислорода в крови.