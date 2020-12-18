Врачи объяснили, почему на темнокожих «барахлит» датчик кислорода в крови
Для того, чтобы убедиться в верности своих предположений, специалисты собрали данные почти о 50 тыс процедур, когда для измерения уровня кислорода использовался не только пульсоксиметр, но и полноценный анализ артериальной крови, пишет Газета.ру. В итоге учёные подтвердили свои догадки — у темнокожих процент ошибок показаний был в 4 раза выше, чем у светлокожих.
Американские врачи считают, что связано это с пигментацией кожи. Из-за её обилия у людей с более тёмной кожей, датчики не могут корректно измерить уровни кислорода в крови.
Я думаю, что мы должны более осторожно воспринимать показания пульсоксиметров у темнокожих пациентов — возможно, они на самом деле получают меньше кислорода, чем показывает прибор. Следует уделять больше внимания результатам анализа газов артериальной крови, чтобы подтвердить, что пациент получает достаточное количество кислорода.