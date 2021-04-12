Врачи объяснили влияние плотного завтрака на низкий вес

Американские учёные провели исследование на эту тему, пишет PubMed. Они проанализированы данные о здоровье 50 тыс человек, после чего выяснили, что те из них, кто имел правильный завтрак, могли похвастаться более низким индексом массы тела (ИМТ).

Специалисты объяснили это тем, что завтрак помогает увеличить насыщение. Это, в свою очередь, приводит к уменьшению количества употребляемых в течение дня калорий. Также утренний приём пищи улучшает чувствительность к инсулину при последующих её приемах.

Подтвердили это исследование и свежие научные работы, длившиеся 12 недель (около 3 месяцев).