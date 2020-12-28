Врачи опровергли миф о том, что мед полезнее сахара

Информацией об этом с изданием поделились американские врачи-диетологи Ванесса Риссето и Тамар Сэмьюэлс. По их словам, мед также имеет в своем составе сахара, поэтому он и не является полезной альтернативой ему. ”В конечном счете, метод, которым организм усваивает простые формы сахара, один и тот же”, — отметил Сэмьюэлс.

Помимо прочего специалисты опровергли миф о том, что еда без жира автоматически становится здоровой. Это не так, поскольку и без жира еда может быть вредной. Кроме того, без жира еда может не дать человеку чувство сытости.

Также специалисты прокомментировали и распространенное мнение о том, что человеку необходимо выпивать восемь стаканов воды в день. На деле же, эта норма рассчитывается исходя из веса человека. Самым большим заблуждением диетологи назвали пользу красного вина для сердца.

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