Врачи отказались пересаживать органы невакцинированным пациентам

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Врачи отказались пересаживать органы невакцинированным пациентамУ этого даже есть логичное объяснение
Несмотря на относительную доступность вакцины от COVID-19, во многих странах люди продолжают избегать прививок. И, судя по всему, бороться с этим решили радикальными методами.
Как стало известно, в США невакцинированных пациентов начали снимать с очереди на трансплантацию органов. Такое решение врачи объясняют тем фактом, что не привитые люди приводят к повышению рисков, связанных с заражением кандидатов на пересадку, передаёт Ars Technica.
Ряд экспертов вполне уверенно заявляют, что риск смерти от COVID-19 в таком случае составляет от 20% до 30%.
Отметим, что согласно официальной статистике, прямо сейчас в США около 107 тыс человек ждут пересадку органов. При этом большая часть из них (более 90 тыс человек) ждут почку.