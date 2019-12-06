Врачи "оживили" женщину после остановки сердца на 6,5 часов

Инцидент произошел еще 3 ноября, когда супружеская пара совершала прогулку в горах. В определенный момент, в результате заметного похолодания вокруг, женщина потеряла сознание. По словам ее супруга, у нее отсутствовал не только пульс, но и дыхание с какими-либо другими признаками жизни. Когда до пары добрались спасатели, температура тела женщины опустилась до 18 градусов по Цельсию.

Для того, чтобы реанимировать пострадавшую, врачи задействовали систему экстракорпоральной мембранной оксигенации — с ее помощь смогла восстановить сердечную деятельность женщины. Несмотря на самые страшные прогнозы, на деле у нее не наблюдалось каких-либо неврологических осложнений, правда все же имела место потеря чувствительности пальцев.