Врачи перечислили фрукты, сжигающие жир на животе

По словам Ханнес, прежде всего сжигать жир на животе помогают фрукты за счёт низкой калорийности и воды, дающей ощущение насыщенности. Кроме того, фрукты хороши для борьбы с воспалительными процессами в кишечнике. Эксперт порекомендовала регулярно есть яблоки и арбуз.

Врач Любек посоветовала регулярно употреблять грейпфрут и авокадо. По её словам, в грейпфруте много антиоксидантов, половина этого фрукта перед каждым ужином поможет убрать жир с живота и в целом лишний вес.

Авокадо полезно для похудения. этот фрукт содержит большое количество клетчатки и мононасыщенных жиров. Благодаря действию авокадо улучшаются функции кишечника, что способствует похудению.

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