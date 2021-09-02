Врачи перечислили полезные для иммунитета продукты

Наука и технологии
Сегодня в 13:49
Врачи перечислили полезные для иммунитета продуктыОт ягод до лука
Издание URA.RU пообщалось с врачами-диетологами Михаилом Гинзбургом и Натальей Кругловой на тему осеннего рациона питания. Они перечислили продукты, которые положительно сказываются на иммунитете в этот сезон.
Так, по словам Гинзбурга, в осенний период полезно иметь в рационе продукты с белком в составе, а также те, что обладают противовоспалительным действием. Речь в данном случае о морской рыбе, которая богата белком, омега-3 жирными кислотами и витамином D.
“Здесь появляется противовоспалительный момент, потому что белок компенсируется и человеку надо меньше мяса”, — поделился Гинзбург.
Круглова же порекомендовала добавить в рацион сезонные овощи и фрукты. Укрепить иммунитет можно и за счет синих ягод, в частности черники, ежевики и голубики. Положительно скажутся на здоровье грубые углеводные продукты, лук и чеснок.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.