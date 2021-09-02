Врачи перечислили полезные для иммунитета продукты

Так, по словам Гинзбурга, в осенний период полезно иметь в рационе продукты с белком в составе, а также те, что обладают противовоспалительным действием. Речь в данном случае о морской рыбе, которая богата белком, омега-3 жирными кислотами и витамином D.

“Здесь появляется противовоспалительный момент, потому что белок компенсируется и человеку надо меньше мяса”, — поделился Гинзбург.

Круглова же порекомендовала добавить в рацион сезонные овощи и фрукты. Укрепить иммунитет можно и за счет синих ягод, в частности черники, ежевики и голубики. Положительно скажутся на здоровье грубые углеводные продукты, лук и чеснок.

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