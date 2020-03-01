Врачи перечислили закуски, которые могут быть полезны в ночное время

В частности, полезной в ночное время закуской является салат с лососем и овощами. Кроме того, врачи также рекомендуют перед сном перекусить авокадо с яйцом, банановым пюре с тыквенными семечками, а также сладким картофелем. В число полезных в ночное время закусок врачи отнесли и вишневый тарт, киви и хумус с сырыми овощами.

Врачи отмечают, что употребление пищи в ночное время не должно практиковаться на постоянной основе, а только в случаях ощущения сильного голода.