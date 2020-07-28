Врачи поддерживали жизнь в женщине, чье сердце остановилось на три дня

Согласно приведенным данным, 23-летняя жительница Китая очень часто бодрствовала допоздна, что в конечном итоге сильно ослабило ее иммунитет. В итоге, когда она в середине июля простудилась, с ней произошла беда - она “столкнулась” с фульминантным миокардитом, который привел к остановке сердца.

К счастью, врачи в сжатые сроки применили к ней альтернативный метод насыщения крови кислородом — экстракорпоральную мембранную оксигенацию, таким образом обеспечив ей не только возможность дышать, но и поддерживать деятельность сердца. Спустя три дня борьбы за жизнь, сердечная функция женщины все же восстановилась.

Стоит отметить, что в течение всего времени, что ее сердце не билось, китаянка оставалась в сознании и разговаривала с окружающими ее людьми.