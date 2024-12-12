Врачи предложили новые методы лечения для детей с ожирением

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов отмечает, что такие вмешательства оправданы, если избыточный вес вызывает опасные осложнения, например, диабет, сердечные проблемы или ночные остановки дыхания. Он подчеркивает, что для детей недоступны многие препараты для снижения веса, которые используются взрослыми, поэтому хирургия остается одной из немногих опций.

Однако операции имеют свои риски. После них пациенту придется всю жизнь принимать специальные добавки для восполнения дефицита витаминов и минералов. Кроме того, сами по себе операции не решают проблемы неправильного питания, и есть вероятность повторного набора веса.

Гастроэнтеролог Нурия Дианова поддерживает идею включения хирургических методов в стандарт, но считает, что они должны применяться только в самых тяжелых случаях. Она подчеркивает, что такие процедуры возможны для детей старше 14 лет после обязательного трехмесячного курса терапии и тщательной работы с психологами.

Эксперты считают, что для борьбы с эпидемией ожирения необходим комплексный подход. Важную роль играют не только врачи, но и родители, которые должны помогать детям формировать здоровые пищевые привычки. Государство также должно уделять внимание этой проблеме, создавая условия для профилактики ожирения.