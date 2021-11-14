Врачи предсказали будущее пандемии COVID-19

Поддерживают эту точку зрения и учёные из Национальной службы здравоохранения Великобритании. Они заявили, что «вирус и дальше станет широко распространяться среди населения». Он будет иметь сезонные всплески зимой, напоминая этим грипп и прочие респираторные заболевания.

Но стоит отметить, что вакцинация в конечном итоге должна стабилизировать ситуацию. Эксперты в области здравоохранения называют это «устойчивым состоянием». В этот период количество госпитализаций не будет превышать 750 человек в сутки.

При этом в своём свежем документе исследователи предсказали четыре разных сценария течения пандемии. Оптимистичный подразумевает, что пик новых случаев заражения (в районе 30 тыс в сутки) придётся на июль 2022 года.

Иной вариант рассматривает возможность заражения 85 тыс человек за сутки. Это, соответственно, наихудший сценарий.