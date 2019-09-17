Врачи предупредили о болезни, которую провоцируют фрикадельки с томатным соусом

Исследователи из Университет штата Огайо обнаружили, что фрикадельки или тефтели с томатным соусом имеют неожиданную негативную сторону.

Как оказалось, фрикадельки сводят на нет все противораковые особенности томатов. Особенно сильно это сказывается на наличии ликопина, который исчезает в сочетании с богатой железом пищей.

Ликопин— каротиноидный пигмент, определяющий окраску плодов некоторых растений, в том числе томатов. Он является антиоксидантом и снижает риск развития онкологии.

У подопытных, употребивших смесь из томатного экстракта и железа в крови и пищеварительном соке оказалось в разы ниже ликопина, чем у тех, что потребляли смесь без железа. Исследование проводилось на небольшой группе студентов-медиков.