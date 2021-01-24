Врачи признали красные руки симптомом смертельно опасной болезни

По словам специалистов, агрессивная форма жировой болезни печени может впоследствии привести к циррозу. Проявляется неалкогольный стеатогепатит также в виде пожелтения кожи и глаз, вздутия живота, увеличения селезенки и расширения кровеносных сосудов под кожей. Предрасположенность к этой болезни есть у людей с избыточным весом, страдающим от диабета, а также у людей с повышенным уровнем сахара и жиров в крови.

Нескольким ранее мы писали о том, что ученым удалось найти связь между недостатком витамина D и ожирением. Так, согласно выводам специалистов, дефицит одного витамина может негативно сказаться на метаболический балансе роста мышц и чреват накоплением жира.