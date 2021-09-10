Врачи раскритиковали популярные соковые диеты

Отметим, в рамках этих диет люди употребляют в течение дня лишь соки овощей и фруктов. Таким образом якобы можно похудеть, а также очистить организм. Специалисты же считают такой рацион не только ограниченным, но и вредным и неупорядоченным.

В первую очередь диетологи отметили, что организму не нужна детоксикация. Для похудения же соковая диета действительно может иметь результат, однако эффект этот продлится не долго.

“Очищающие соки содержат мало углеводов, и когда мы уменьшаем или удаляем углеводы из рациона, мы также теряем вес воды, поэтому число на весах очень быстро падает”, — поделилась диетолог Ленхерр.

Сок хоть и позволит похудеть, но после того, как человек вернется к прежнему рациону питания — он вновь наберет в весе.

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