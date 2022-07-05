Врачи раскритиковали «суперпродукты»

По словам врача, та же гречка, которая является крайне полезным продуктом, также способна привести к неблагоприятным последствиям, если питаться исключительно ею.

Она также отметила, что питаться одним-единственным «суперпродуктом» даже опасно, если у человека имеются какие-то проблемы со здоровьем. В его случае будет куда разумнее подобрать сбалансированный и индивидуально подобранный рацион.

Со своей коллегой согласился и кардиолог Сергей Васильев. По его словам, продукты, полезные для одного человека, вполне могут оказаться вредными для другого. Он заключил, что «всё очень индивидуально».