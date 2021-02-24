Врачи раскрыли опасность чрезмерной потливости

Согласно оглашенной специалистами информации, ночная потливость, которая возникает без причины, характерна для проблем с сердцем. Кроме того, это может говорить о скором возникновении инфаркта.

”Прокачка крови через закупоренные артерии требует от сердца большего усилия, поэтому тело больше потеет, пытаясь снизить температуру во время дополнительных усилий”, — сообщили специалисты Британского фонда сердечных заболеваний.

Особую опасность для здоровья представляют случаи, когда чрезмерная потливость сопровождается с резкой болью в груди. При возникновении таких симптомов следует немедленно обратиться за консультацией к врачу.