Наука и технологии
Сегодня в 09:00
Врачи раскрыли опасность чрезмерной потливости
Она может намекать на проблемы с сердцем
Врачи Британского фонда сердечных заболеваний сообщили, о каких болезнях может говорить чрезмерная потливость. По их данным, такой симптом может указывать на проблемы с сердцем.
Согласно оглашенной специалистами информации, ночная потливость, которая возникает без причины, характерна для проблем с сердцем. Кроме того, это может говорить о скором возникновении инфаркта.
”Прокачка крови через закупоренные артерии требует от сердца большего усилия, поэтому тело больше потеет, пытаясь снизить температуру во время дополнительных усилий”, — сообщили специалисты Британского фонда сердечных заболеваний.
Особую опасность для здоровья представляют случаи, когда чрезмерная потливость сопровождается с резкой болью в груди. При возникновении таких симптомов следует немедленно обратиться за консультацией к врачу.