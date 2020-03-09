Врачи раскрыли пользу стакана воды натощак

Врачи отмечают, что употребление порядка 500 мл воды способствует ликвидации токсинов. Кроме того, у тех, кто уже успел обзавестись данной положительной привычкой было зафиксировано увеличение метаболизма вплоть до 24%. Однако улучшения касаются не только на обмена веществ, но и состояния кожи.

Также, по данным специалистов, вода натощак помогает поддержать баланс лимфатической системы, благодаря чему организм вырабатывает иммунитет к бактериями. Это, к слову, может также служить профилактикой почечных камней, а также изжоги.