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Врачи раскрыли пользу стакана воды натощак
От ускорения обмена веществ до улучшения состояния кожи
О влиянии употребления воды на голодный желудок ходит много мифов, некоторые из которых действительно правдивы. Так, издание Focus опубликовало новый материал, в рамках которого врачи раскрыли реальную пользу стакана воды натощак.
Врачи отмечают, что употребление порядка 500 мл воды способствует ликвидации токсинов. Кроме того, у тех, кто уже успел обзавестись данной положительной привычкой было зафиксировано увеличение метаболизма вплоть до 24%. Однако улучшения касаются не только на обмена веществ, но и состояния кожи.
Также, по данным специалистов, вода натощак помогает поддержать баланс лимфатической системы, благодаря чему организм вырабатывает иммунитет к бактериями. Это, к слову, может также служить профилактикой почечных камней, а также изжоги.