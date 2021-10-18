Врачи раскрыли последствия регулярного употребления рыбы для здоровья

По словам врача-диетолога Джексон Блэтнер, рыба одназначно является суперфудом. Она отметила, что данная группа продуктов имеет в составе кислоты омега-3, которые положительно сказываются на работе мозга. В частности, они помогают нивелировать возрастные изменения, загрязнения воздуха и прочие негативные воздействия.

Врач-диетолог Джули Аптон, в свою очередь, обратила внимание на пользу жирной рыбы, в числе которой лосось, сардина, форель и длинноперый тунец, для профилактики сердечных заболеваний. По ее мнению рыбу необходимо потреблять два раза в неделю, что позволит уменьшить вероятность развития инсульта и инфаркта. Помимо прочего таким образом можно положительно повлиять на продолжительность и качества сна.

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