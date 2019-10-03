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Врачи раскрыли причину массовой смерти вейперов
Дело не в содержании масел в жидкостях вейпа, как было заявлено ранее
Рост загадочной болезни вейперов не утихает, а тем временем врачи пытаются сделать все возможное, чтобы выяснить причину недуга. Так, врачи клиники Майо в Миннесоте провели биопсию легких пострадавших от вейпа пациентов. Результаты данного исследования позволили предположить причину эпидемии в Соединенных Штатах.
В ходе исследования были изучены легкие 17 пострадавших, 71% из которых употребляли вейп с жидкостями, содержащие масла каннабиса и марихуаны. Отмечается, что не в одном из них не обнаружено скопления минеральных масел, которое было первоначальной версией. Врачи заявляют, что патология легких, а также смертельные случаи могут быть связаны с токсичными химическими парами или ядовитыми газами вейпа.
Напомним, что неизвестная болезнь вейперов начала расти в августе этого года. В прошлом месяце было объявлено о семи случаях с летальным исходом.
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