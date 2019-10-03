Врачи раскрыли причину массовой смерти вейперов

В ходе исследования были изучены легкие 17 пострадавших, 71% из которых употребляли вейп с жидкостями, содержащие масла каннабиса и марихуаны. Отмечается, что не в одном из них не обнаружено скопления минеральных масел, которое было первоначальной версией. Врачи заявляют, что патология легких, а также смертельные случаи могут быть связаны с токсичными химическими парами или ядовитыми газами вейпа.

Напомним, что неизвестная болезнь вейперов начала расти в августе этого года. В прошлом месяце было объявлено о семи случаях с летальным исходом.