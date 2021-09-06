Врачи раскрыли способ борьбы с усталостью

Так, согласно данным источников, человек может чувствовать себя усталым ввиду дефицита железа организме. Помимо прочего при недостатке этого элемента появляется быстрая утомляемость, ощущение сонливости, а также отсутствие сил на занятие рутинными делами. В то же время, продолжительное сохранение такого состояния может намекать на наличие какой-либо болезни.

Врачи, при наличии усталости, порекомендовали сдать кровь на анализ, выяснив, может ли причиной такому состоянию быть дефицит железа. Способом борьбы с усталостью в данном случае является употребление добавок с содержанием этого вещества. Следует помнить, что дозировку такого препарата должен высчитывать врач.

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