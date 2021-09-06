Врачи раскрыли способ борьбы с усталостью

Врачи раскрыли способ борьбы с усталостьюДля начала стоит сдать кровь на анализ
Так, согласно данным источников, человек может чувствовать себя усталым ввиду дефицита железа организме. Помимо прочего при недостатке этого элемента появляется быстрая утомляемость, ощущение сонливости, а также отсутствие сил на занятие рутинными делами. В то же время, продолжительное сохранение такого состояния может намекать на наличие какой-либо болезни.
Врачи, при наличии усталости, порекомендовали сдать кровь на анализ, выяснив, может ли причиной такому состоянию быть дефицит железа. Способом борьбы с усталостью в данном случае является употребление добавок с содержанием этого вещества. Следует помнить, что дозировку такого препарата должен высчитывать врач.
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