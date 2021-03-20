Врачи раскрыли связь между лишним весом и недостатком сна

Об этом, ссылаясь на слова врачей, сообщило издание Express. Так, согласно данным специалистов, дефицит сна чреват формированием жировой ткани вокруг внутренних органов и набором лишних килограммов.

Однако навредить может и чрезмерное количество сна. Люди, которые много спят, могут столкнуться с образованием висцерального жира, который впоследствии может спровоцировать метаболический синдром. Последний, в свою очередь, может привести к сердечно-сосудистым болезням.

Нескольким врач-психотерапевт Татьяна Караваева перечислила основные ошибки худеющих людей, которые мешают им достичь запланированной цели. В этот список вошла слабая мотивация, желание сбросить в короткий промежуток времени большое количество килограммов и другие.