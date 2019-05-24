Врачи рассказали, что говорят пациенты под наркозом

На новостном социальном ресурсе Reddit появилось обсуждение, где врачам-анестезиологам предлагается поделиться самыми интересными вещами, которые делают и говорят пациентами под наркозом.

Всего за два дня тема набрала более 60,6 тысячи лайков и 14,4 тысячи комментариев. Пользовательницу Karrrde пожилые пациенты неоднократно приглашали на свидание прямо перед тем, как отключиться. У другого вряча пациент, ещё толком не отойдя от наркоза, довольно долго играл воображаемой электрогитаре.

Один подросток пел «Призрак оперы» перед отключкой, а потом перешёл на рэп. Другой пациент был уверен, что стал акулой. Ещё один пациент, только очнувшись, спросил врачей, в аду ли он. Другой заявил врачу с волосатыми руками, что из него получился бы хороший ковёр.

Сами пациенты тоже отметились в обсуждении. Один вспомнил, как говорил о пчёлах, другая спрашивала у свекрови о том, как та попала на её космический корабль, а религиозная бабушка другого пользователя Reddit назвала священника «уродливым сукиным сыном».