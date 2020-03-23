Врачи рассказали, как алкоголь влияет на коронавирус

”Коронавирус распространяется стремительно по всему миру. И пока одни люди беспрекословно следуют рекомендациям ВОЗ, чтобы обезопасить себя и своих близких, другие, дабы избежать столкновения с вирусом, начинают употреблять алкоголь. Для многих миф “алкоголь спасет от коронавируса” действует как заклинание”, — поделились специалисты Якутского республиканского наркологического диспансера.

Врачи отметили, что алкоголь не сможет уберечь от коронавируса, а окажет лишь негативное влияние на него. Так, употребление спиртных напитков может спровоцировать ряд проблем со здоровьем в числе которых повышение артериального давление, инсульт, многочисленные онкологические заболевания и прочее. Кроме того, алкоголь способен снизить иммунитет, что сделает организм более уязвимым к заражению.