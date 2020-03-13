Врачи рассказали, как коронавирус может повлиять на здоровье мужчин

Согласно информации издания, вспыхнувшая инфекция может спровоцировать сбой иммунного гомеостаза в семенниках. А это, в свою очередь, грозит воспалительными процессами в яичках, вследствие чего количество сперматозоидов может значительно уменьшиться, что ведет к бесплодию. Таким образом, коронавирус может оказывать негативное влияние на здоровье мужчин.

Врачи отметили, что всем мужчинам, которым был диагностирован коронавирус необходимо обследоваться для того, чтобы оценить, повлияло ли заболевание на способность производить потомство.