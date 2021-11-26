Врачи рассказали, как определить опасный уровень холестерина по рукам и ногам

Выводы специалистов опубликовало издание Daily Express. Так, согласно опубликованным данным, распознать повышенный уровень холестерина можно по наличию темных полос под ногтями рук или ног. Обусловлен такой симптом повреждениями кровеносных сосудов. Причем происходит это безболезненно. Связь между таким проявлением и наличием повышенного уровня холестерина доказали в ходе различных научных работ.

Специалисты, при выявлении такого симптома, порекомендовали обратиться к врачу, поскольку высокий уровень холестерина намекает на повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо прочего закупорка сосудов способна привести к инсульту или сердечному приступу.

В то же время, есть и другие болезни, которые могут проявляться в виде полос на ногтях — начиная от эндокардита, и вплоть до васкулита. В любом случае необходимо обратиться к врачу для установления точного диагноза.