Врачи рассказали, как определить опасный уровень сахара в крови по ладоням

Так, люди, которые страдают диабетом, в какой-то момент сталкиваются с синдром жёсткой руки или диабетической хироартропанией, пишет Daily Express. Это состояние, при котором суставы теряют подвижность.

Отличительной особенностью этого заболевания является первичное ощущение скованности в мизинце, которое затем переходит и к большому пальцу. При этом кожа руки становится утолщенной или восковой на ощупь.

Сообщается, что если при сведении ладони вместе пальцы не соприкасаются, то, вероятнее всего, это и есть синдром жёсткой руки. В таком случае необходимо в кратчайшие сроки обратиться к врачу.