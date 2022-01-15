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Врачи рассказали, как определить рак по чиху

Что может быть очень полезно для своевременной диагностики недуга
Для успешной борьбы с раком, желательно обнаружить болезнь на самых ранних стадиях. Помочь в этом может свежий совет, которые дали специалисты одной из крупнейших британских благотворительных организаций Macmillan Cancer Support.
Врачи рассказали, как определить рак по чиху

Медики признали, что признаки наличия опухоли чаще всего различаются в зависимости от поражённой части тела. При этом всё же есть «универсальные» варианты, которые проявляются в виде возникающих головных болей.

Так, например, боль в голове может усиливаться по утрам, а также во время наклонов или когда человек чихает. Если вы столкнулись с чем-то подобным, врачи настоятельно рекомендуют посетить врача и пройти обследование.

Напомним, что ранее врачи из Cancer Research UK предупредили, что признаки наличия рака лёгких могут проявляться и в других частях тела. Самыми распространёнными из них являются кашель, а также инфекции грудной клетки, возникающие повторно после того, как человек выздоровел.

Источник: МедикФорум
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