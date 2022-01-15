Врачи рассказали, как определить рак по чиху

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Врачи рассказали, как определить рак по чихуЧто может быть очень полезно для своевременной диагностики недуга
Для успешной борьбы с раком, желательно обнаружить болезнь на самых ранних стадиях. Помочь в этом может свежий совет, которые дали специалисты одной из крупнейших британских благотворительных организаций Macmillan Cancer Support.
Медики признали, что признаки наличия опухоли чаще всего различаются в зависимости от поражённой части тела. При этом всё же есть «универсальные» варианты, которые проявляются в виде возникающих головных болей.
Так, например, боль в голове может усиливаться по утрам, а также во время наклонов или когда человек чихает. Если вы столкнулись с чем-то подобным, врачи настоятельно рекомендуют посетить врача и пройти обследование.
Напомним, что ранее врачи из Cancer Research UK предупредили, что признаки наличия рака лёгких могут проявляться и в других частях тела. Самыми распространёнными из них являются кашель, а также инфекции грудной клетки, возникающие повторно после того, как человек выздоровел.
Источник: МедикФорум