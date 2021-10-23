Врачи рассказали о последствиях лёгкой формы COVID-19 для организма

По словам исследователей, пациенты, которые перенесли коронавирус в лёгкой форме и избежали госпитализации, тем не менее, имели такие же жалобы на нарушения когнитивных функций, что и те, кто переболел ковидом в тяжёлых формах. Причём такая динамика сохранялась в течение года.

Чтобы это выяснить, врачи проанализировали жалобы пациентов с COVID-19, обращавшихся в больницу Маунт-Синай с апреля 2020 года по май 2021 года включительно. Для исследования были отобраны пациенты старше 18 лет, не имеющие в анамнезе деменции. Внимание, память, речь и другие функции мышления специалисты оценивали с помощью специальных тестов. Всего в исследовании участвовали 740 человек с разными постковидными неврологическими расстройствами, средний возраст пациентов составил 49 лет.

У 15% исследуемых врачи отметили проблемы с беглостью речи, у 16% — нарушения когнитивных функций, у 18% — замедленную обработку информации. Среди исследуемых 20% жаловалось на снижение способности оперирования категориями, 23% — на сильное ухудшение памяти, 24% — не запоминали новую информацию.

Также врачи сравнивали госпитализированных и амбулаторных пациентов — по тяжести протекания заболевания. Госпитализированные пациенты жаловались на проблемы с мышлением чаще, чем те, кто лечился дома: у первых нарушения памяти встречались в 39% случаев, а у вторых — в 16%. Но даже у амбулаторных пациентов частота жалоб была достаточно высокой.

«Хорошо известно, что определённые группы населения, например, пожилые люди могут быть особенно восприимчивы к когнитивным нарушениям после тяжёлой болезни; однако в относительно молодой когорте в настоящем исследовании значительная часть продемонстрировала когнитивную дисфункцию через несколько месяцев после выздоровления от COVID-19», — сказано в отчёте исследования.