Врачи рассказали о самых необычных медицинских случаях

Так, например, однажды 52-летний турист из США столкнулся с крайне неприятной ситуацией на отдыхе. После того, как он поплавал в Красном море, у мужчины сильно опухло и опустилось левое веко. Как оказалось, причиной всего этого стало столкновение со стаей рыб в воде, в результате чего в глазном яблоке мужчины застряли части челюсти красного нитепера. Рыбьи кости обездвижили мышцы века, в результате чего оно и опустилось.

Еще одним необычным случаем оказалось то, как у у младенца из Мэриленда выросли зубы в мозгу в результате редкого типа опухоли — краниофарингиомы. Для того, чтобы определить необычную аномалию, врачам пришлось просканировать головной мозг ребенка — именно там в конечном счете был выявлен очаг образования, который содержал нечто похожее на зубы, обычно встречающиеся в нижней челюсти. Что интересно, после проведенной операции, врачи обнаружили в удаленной опухоли несколько полностью сформировавшихся зубов. При этом после того, как лишний новообразование было удалено, мальчик полностью выздоровел.