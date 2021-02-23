Врачи рассказали о симптомах рака, которые люди чаще всего игнорируют

Связано подобное отношение людей к проявлению болезни тем, что оно не вызывает особого физического дискомфорта, пишет Daily Express. В числе очень частых таких симптомов называют трудности с глотанием, который может оказаться признаком рака пищевода.

В числе часто игнорируемых проявлений рака также отмечаются отвисшие веки и охриплость. Эти две «особенности» могут сигнализировать о раковой опухоли в лёгких и гортани соответственно.

Ещё одним важным признаком врачи называют вздутие живота. В случае его непрекращающегося возникновения, стоит обратиться к врачу, так как оно может стать предвестником рака яичников.