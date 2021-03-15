Наука и технологии
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Врачи рассказали о влиянии поста на выработку иммунитета к COVID-19 после вакцинации
Оказалось, что косвенное влияние достаточно серьёзно
Врачи рассказали о том, как пост может повлиять на выработку иммунитета к COVID-19 после вакцинации. Оказалось, что всё далеко не так просто, как могло бы показаться.
Так, например, несмотря на то, что научных доказательств несовместимости вакцинации и поста нет, количество потребляемой белковой пищи сказывается на процессе выработки антител после прививки, пишет «Комсомольская правда».
Таким образом, в случае недостатка белков в рационе человека, нормальной реакции иммунной системы на прививку ждать не стоит. Их можно найти в таких продуктах как мясо, рыба и яйца.
При этом специалисты также отметили, что с возрастом у людей снижается способность к перевариванию и усвоению белка. Что также уменьшает эффективность вакцины.