Врачи рассказали о влиянии поста на выработку иммунитета к COVID-19 после вакцинации

Так, например, несмотря на то, что научных доказательств несовместимости вакцинации и поста нет, количество потребляемой белковой пищи сказывается на процессе выработки антител после прививки, пишет «Комсомольская правда».

Таким образом, в случае недостатка белков в рационе человека, нормальной реакции иммунной системы на прививку ждать не стоит. Их можно найти в таких продуктах как мясо, рыба и яйца.

При этом специалисты также отметили, что с возрастом у людей снижается способность к перевариванию и усвоению белка. Что также уменьшает эффективность вакцины.