Врачи рассказали о вреде от ранней весны для россиян

Так, по словам специалиста, люди, которые отличаются наибольшей чувствительностью к погодным изменениями, то есть те, у кого, например, имеются сердечно-сосудистые и хронические заболевания, могут столкнуться с проблемами со здоровьем. К группе риска врач также отнес и людей преклонного возраста.

Если верить данным, которыми поделился Конев, то во время скачков атмосферного давления люди, подпадающие под описание группы риска, могут ощутить усиленную головную боль, обострение сосудистых заболеваний, а также различные болевые ощущения в сердце и суставах.

Но при этом врач также отметил, что всего этого можно попытаться избежать, снизив количество физической активности, а также начав своевременный прием необходимых лекарств. Также специалист посоветовал отказаться в опасный период от употребления алкогольных напитков.